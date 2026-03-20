Il Sahel come frontiera della sicurezza italiana (I)

Analisi – Le dinamiche che attraversano l’Africa stanno assumendo un peso crescente nella sicurezza nazionale italiana. Dalla pressione demografica alla diffusione del jihadismo nel Sahel, passando per migrazioni e reti criminali transnazionali, un’analisi in due parti sui nodi strategici per la stabilità del Mediterraneo allargato.

1. IL FATTORE DEMOGRAFICO IN AFRICA TRA SVILUPPO, MIGRAZIONI E SICUREZZA

Un elemento centrale emerso nelle analisi strategiche sull’Africa riguarda la dinamica demografica che rappresenta uno dei fattori strutturali destinati a influenzare nel lungo periodo sicurezza, migrazioni e stabilità politica nelle stesse aree – Sahel e Corno d’Africa, – considerate prioritarie anche nelle analisi d’intelligence italiana. Il continente africano conta oggi circa 1,4-1,5 miliardi d’abitanti, ma le proiezioni delle Nazioni Unite indicano che la stessa popolazione potrebbe raggiungere 2,5 miliardi entro il 2050, pari a circa un quarto del totale mondiale, mentre la popolazione in età lavorativa continuerà a crescere più rapidamente che in qualsiasi altra regione del pianeta. Uno degli aspetti più rilevanti è la struttura estremamente giovane della popolazione africana: nell’area subsahariana circa il 70% degli abitanti ha meno di 30 anni, rendendo il continente l’area più giovane al mondo. Questa dinamica è particolarmente accentuata nelle regioni saheliane – tra Niger, Mali, Burkina Faso e Ciad, – dove la crescita demografica è tra le più elevate a livello globale e dove il numero di giovani potrebbe raddoppiare entro la metà del secolo. Il Niger, ad esempio, presenta il più alto tasso di fertilità mondiale, superiore a sei figli per donna, e la stessa popolazione potrebbe superare i 79 milioni entro il 2050 rispetto ai circa 26 milioni attuali. Nel Sahel, questa crescita demografica s’intreccia con fragilità economiche e istituzionali: l’intera regione potrebbe superare i 500 milioni di abitanti entro il 2050, con oltre il 65% della popolazione al di sotto dei 25 anni, un fattore che può rappresentare al tempo stesso un potenziale “dividendo demografico”, ma anche un elemento di instabilità in assenza di un piano vero di sviluppo economico e opportunità occupazionali. Le analisi internazionali sottolineano infatti come i cosiddetti “youth bulges”, ovvero grandi generazioni giovanili in contesti con scarse opportunità economiche, possano contribuire all’espansione di conflitti, criminalità e gruppi armati, fenomeni già abbastanza radicati e osservabili in diversi contesti saheliani. Nel medio periodo, queste trasformazioni demografiche avranno implicazioni dirette anche per l’Europa e per l’Italia. Entro il 2050 l’Africa potrebbe aggiungere centinaia di milioni di nuovi lavoratori al mercato globale, mentre l’Europa registrerà una progressiva riduzione della popolazione in età lavorativa, creando una crescente interdipendenza demografica tra le due sponde del Mediterraneo. In questo contesto, le dinamiche demografiche africane si intersecano con sicurezza, sviluppo economico e gestione dei flussi migratori, elementi che spiegano perché il continente stia assumendo un peso crescente nelle strategie di sicurezza e politica estera italiana. Letta insieme alle dinamiche precedentemente analizzate, la traiettoria demografica africana rappresenta quindi uno dei fattori strutturali più rilevanti per il futuro del Mediterraneo allargato: la crescita della popolazione, soprattutto nelle regioni più fragili del Sahel e del Corno d’Africa, contribuirà a determinare nei prossimi decenni l’evoluzione dei fenomeni migratori, delle economie regionali e delle condizioni di sicurezza che incidono direttamente sugli interessi strategici dell’Italia.

Fig. 1 – Bambine in una scuola della fondazione Dyanet in Sierra Leone

2. MIGRAZIONI E IMPLICAZIONI PER LA SICUREZZA ITALIANA

Le dinamiche migratorie del continente africano rappresentano uno dei principali fattori di interesse strategico per l’Italia, sia per la posizione geografica del Paese al centro del Mediterraneo, sia per il ruolo della rotta del Mediterraneo centrale come uno dei principali corridoi di ingresso irregolare verso l’Europa. I flussi migratori che attraversano il Sahel e il Nord Africa convergono infatti in larga parte verso la Libia e la Tunisia, che costituiscono i principali punti di partenza del transito dirette verso le coste italiane. In questo contesto, l’Italia rappresenta uno dei primi Paesi di approdo per i migranti che tentano la traversata del Mediterraneo, in particolare verso l’isola di Lampedusa e la Sicilia. Questa centralità geografica rende il fenomeno migratorio un tema di rilevanza non solo umanitaria, ma anche strategica per la sicurezza nazionale, poiché i flussi migratori incidono direttamente sulle dinamiche politiche interne, sulle politiche europee di gestione delle frontiere e sulle relazioni con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo.

Le migrazioni africane sono alimentate da una combinazione di fattori strutturali di lungo periodo, tra cui la crescita demografica del continente, le difficoltà economiche di numerosi Stati e le persistenti condizioni di instabilità politica che interessano diverse aree dell’Africa subsahariana. Considerato che la popolazione africana è destinata a crescere in modo significativo nei prossimi decenni, soprattutto nella fascia giovanile, in assenza di un’espansione economica numerosi Paesi rischiano di trovarsi di fronte a forti pressioni sociali e occupazionali, che contribuiscono ad alimentare i movimenti migratori sia all’interno del continente, sia verso l’Europa.

A questi fattori demografici ed economici si aggiungono le conseguenze delle crisi politiche e dei conflitti che interessano diverse regioni africane. In particolare, l’instabilità che caratterizza il Sahel e alcune aree del Corno d’Africa continua a generare fenomeni di sfollamento interno e migrazione forzata. Sebbene la maggior parte di questi movimenti si sviluppi all’interno del continente africano, una parte dei flussi tende progressivamente a dirigersi verso il Nord Africa e successivamente verso l’Europa. La rotta del Mediterraneo centrale rimane pertanto uno dei principali corridoi migratori verso il continente europeo, con implicazioni dirette per l’Italia, che si trova a gestire una quota significativa degli arrivi via mare.

In questa prospettiva, la gestione dei flussi migratori assume una dimensione strategica per la politica estera e di sicurezza italiana. Il fenomeno si colloca infatti all’intersezione tra dinamiche demografiche, sviluppo economico e stabilità politica delle regioni africane. Per l’Italia, ciò implica la necessità di rafforzare le iniziative di cooperazione con i Paesi di origine e di transito, sostenendo politiche di sviluppo e stabilizzazione regionale e promuovendo al contempo un maggiore coordinamento a livello europeo nella gestione delle frontiere e delle politiche migratorie. In assenza di un approccio integrato che affronti le cause profonde dei movimenti migratori, è probabile che le pressioni lungo la rotta del Mediterraneo centrale continuino a rappresentare un tema centrale nell’agenda politica e di sicurezza italiana nei prossimi anni.

Daniele Atzori

Fabio D’Agostino

Immagine di copertina: Relazione annuale dell’Intelligence 2026 “Governare il cambiamento”