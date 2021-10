Il Caffè al Festival della Diplomazia

Eventi – Anche quest’anno il Caffè è partner scientifico del Festival della Diplomazia, che ha il titolo “READY FOR THE UNEXPECTED?”. Saremo presenti a due eventi con i nostri collaboratori.

La recente pandemia ha colpito tutto il mondo di sorpresa mettendo in evidenza, fra l’altro, la difficoltà delle nostre società, ma anche degli Stati, ad affrontare e gestire tutto quello che ci appare come imprevedibile. Ciò rende necessaria una approfondita riflessione sui sistemi di analisi dei rischi su cui fare affidamento (risk assessment), sulle fragilità e sui mezzi per metterci in sicurezza.

“READY FOR THE UNEXPECTED?” è dunque la domanda del Festival della Diplomazia 2021, nel corso del quale si discuterà dei cambiamenti che stanno avvenendo e come i Paesi e le grandi Potenze procederanno verso soluzioni per i grandi problemi che stanno creando incertezza e instabilità nelle varie parti del mondo.

Il Caffè Geopolitico sarà presente ai seguenti eventi:

18 ottobre, ore 10.30 – Cyber superpowers Players and Internet Global and European Governance

21 ottobre, ore 14.30 – US, China and Europe, are democratic values a competitive advantage?

Il comitato promotore del Festival della Diplomazia è un ente giuridico non riconosciuto, no profit con la presidenza onoraria del Dott. Aurelio Regina e la Segreteria Generale del Dott. Giorgio Bartolomucci. Ne fanno parte accademici, giornalisti, rappresentanti dell’economia e del mondo delle relazioni internazionali.

La Redazione