Il Caffè Geopolitico al festival Crepe nel mondo 2025

Eventi – Dal 1° ottobre al 26 novembre 2025, la città di Trento ospita “Crepe nel mondo: equilibri in discussione”, un festival di geopolitica che illumina le fratture del nostro tempo attraverso dodici eventi tra conferenze, proiezioni e workshop.

“Crepe nel mondo, equilibri in discussione” è un festival di geopolitica che mette al centro le grandi fratture del nostro tempo, attraverso una ricca serie di incontri, dibattiti e workshop con esperti, studiosi e attivisti da tutto il mondo per raccontare – attraverso punti di vista plurali – un mondo in trasformazione.

Il nostro panel: “La trappola. Sviluppo come cooperazione o neocolonialismo?”

Nell’ambito del festival, il Caffè Geopolitico cura e modera uno degli appuntamenti del programma: il panel intitolato “La trappola. Sviluppo come cooperazione o neocolonialismo?”. Un incontro pensato per riflettere criticamente sul significato attuale di cooperazione internazionale allo sviluppo: un confronto aperto e plurale per analizzare i paradossi dello sviluppo, tra condizionamenti ed equlibri politici, aiuti vincolati, narrative e nuove forme di dipendenza economica e istituzionale.

Quando e dove

Interverranno:

Daniela Sicurelli, professoressa di Relazioni internazionali all'Università di Trento

Abdul Mutualibo Fatima, attivista e studiosa di decolonialità

Bertrand Honoré Mani Ndogbou, Presidente della Comunità Camerunense di Roma e Lazio

, Presidente della Comunità Camerunense di Roma e Lazio Pietro Costanzo, Segretario Generale del Caffè Geopolitico

Il Festival “Crepe” è promosso dal Comune di Trento con il supporto di numerose realtà culturali e accademiche. Il programma completo è disponibile sul canale Instagram ufficiale.

