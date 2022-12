Le nuove regole del “gioco” elettorale del Presidentissimo Kais Saied

Nata in Valle D’Aosta da madre marchigiana e padre palermitano, ho il gene del viaggio nel sangue. Mi son laureata in Scienze Internazionali e Diplomatiche alla Scuola di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli” di Forlì con una specializzazione in Politica e Sicurezza Internazionale e una tesi sulla teoria e la storia del concetto politico di Occidente. Durante i miei studi ho vissuto in Spagna, Nuova Zelanda e Iraq. Inguaribile curiosa e loquace appassionata di relazioni internazionali, società multiculturali, operazioni militari e processi di stabilizzazione post bellum, eccomi qui pronta a condividere con voi, ne Il Caffè Geopolitico, le mie riflessioni su Medio Oriente e Nord Africa!