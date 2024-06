Sudafrica, la svolta politica del Governo di coalizione

Ristretto – Per la prima volta in decenni di rivalità i due maggiori partiti sudafricani, ANC e DA, hanno siglato un accordo per governare insieme, dando vita a un esecutivo di coalizione.

Dopo un lungo periodo di speculazioni e incertezze riguardanti l’esito delle elezioni, e di conseguenza circa il nuovo Governo del Paese, nei giorni scorsi è stato annunciato il raggiungimento di un accordo tra i due maggiori partiti, l’African National Congress (ANC) e la Democratic Alliance (DA), per formare una coalizione. L’alleanza comprende anche due partiti più piccoli: Inkatha Freedom Party (IFP) e Alleanza Patriottica (PA). Come dichiarato dall’ANC, questo esecutivo rappresenta il 68% dei seggi nell’Assemblea Nazionale. La decisione è stata necessaria, dato che l’ANC ha perso la maggioranza nelle elezioni dello scorso 29 maggio. L’attuale Presidente della Repubblica, Cyril Ramaphosa (ANC), è stato riconfermato per il suo secondo mandato venerdì 14 giugno. L’alleanza tra DA e ANC non solo non ha precedenti storici, ma era anche l’alternativa meno quotata, visto che i due partiti sono rivali da decenni e hanno sempre dimostrato difficoltà a collaborare. Da un lato, infatti, l’ANC guidata da Nelson Mandela condusse la campagna contro il sistema razzista dell’apartheid e vinse nel 1994 le prime elezioni democratiche del Paese. Dall’altra parte la DA è stata spesso accusata di cercare di proteggere i privilegi economici che la minoranza bianca ha accumulato durante l’apartheid. Il leader della DA, John Steenhuisen, ha affermato che l’accordo rappresenta un “nuovo capitolo” nella storia del Paese. Il Sudafrica ha ancora una volta un Governo di unità nazionale, trent’anni anni dopo che un accordo simile aveva contribuito a stabilizzare la transizione verso la piena democrazia di una nazione divisa dal razzismo. Fikilie Mbalula, segretario generale dell’ANC, ha sottolineato come questa decisione sia stata la migliore risposta al messaggio degli elettori, che volevano che i partiti lavorassero insieme per portare stabilità nel Paese. La performance della nuova coalizione dimostrerà se il Sudafrica sarà in grado di rialzarsi dalle recenti crisi e se la politica riuscirà a dare risposte e soluzioni concrete ai cittadini.

Benedetta Ardizzone

Photo by David_Peterson is licensed under CC BY-NC-SA